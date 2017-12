LPI-GTH: Unter Drogeneinfluss zur Polizei gefahren

Eisenach (ots) - Ein 18-Jähriger fuhr mit seinem BMW am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 16.00 Uhr zur Polizeiinspektion Eisenach, um den Verlust seines Portemonnaies anzuzeigen. Dieses und die darin befindlichen Dokumente hatte er an Heiligabend verloren. Während der Aufnahme der Verlustanzeige waren bei ihm deutliche Anzeichen für Drogeneinfluss zu erkennen. Ein entsprechender Test erhärtete den Verdacht. Dem jungen Mann wurde zur Beweissicherung eine Blutprobe entnommen. Er muss mit einem Fahrverbot, Punkten in Flensburg und einem empfindlichen Bußgeld rechnen. (tr)

