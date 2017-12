LPI-GTH: Brand eines Einfamilienhauses

Berka/Werra (ots) - Am Samstag gegen 23.00 Uhr kam es in Berka/Werra zum Brand eines Wohnhauses. Dabei wurden der 84-jährige Bewohner und seine 28-jährige Enkelin leicht verletzt. Das Haus ist nicht mehr bewohnbar, der Sachschaden beträgt ca. 120.000 Euro. Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen im Bereich eines Ofens aus. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zur Brandursache dauern an. (tr)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/2610

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell