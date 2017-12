LPI-GTH: Streit zwischen Pkw-Fahrer und Fußgänger - Zeugenaufruf

Gotha (ots) - Ein zunächst verbaler Streit zwischen einem 69-jährigen Pkw-Fahrer und einem Fußgänger mit Hund, führte am ersten Weihnachtsfeiertag gegen 11.00 Uhr, in Gotha-Sundhausen, zu einer beschädigten Pkw-Tür. Zuvor hatte der Pkw-Fahrer die Absicht, im Bereich des Weges am Berlach an dem Fußgänger vorbeizufahren, ohne sich gegenseitig zu behindern. Dies sah der Fußgänger wohl nicht so und trat, als der Pkw und der Fußgänger sich etwa auf gleicher Höhe befanden, unvermittelt gegen die Beifahrertür des Pkw. Für sein Verhalten sprach der Pkw-Fahrer hierauf den Fußgänger an. Worauf dieser seinen zwar noch angeleinten Hund mit den Worten "fass" aufforderte und es dennoch zuließ, dass der Hund versuchte in den Pkw zu gelangen. Geistesgegenwärtig gelang es dem Pkw-Fahrer von innen die Pkw-Tür zu schließen und so ein Beisen zu vermeiden. Danach verließ der TT mit seinem Hund den Tatort in Richtung Bahndamm. Bei dem Täter soll es sich laut Zeugenangaben um eine ca. 45-jährige männliche Person handeln, ca. 1,75m groß und von schlanker Gestalt sein. Bekleidet war der Mann mit einer schwarzen Mütze, einer dunklen Jacke, einer schmutzigen Jeans und Arbeitsschuhen. Zudem führte er einen schwarz/braunen Schäferhund mit sich Die Polizei sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise hierzu geben können und nimmt diese telefonisch unter 03621/781124 entgegen. Wer kennt in diesem Zusammenhang eventuell einen solchen Spaziergänger oder Hundebesitzer.(rk)

