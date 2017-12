LPI-GTH: 2 Einbrüche in Gaststätten

Mühlberg (ots) - Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Samstag zu Sonntag in eine Gaststätte am Markt ein und entwendeten einen Klapprechner. Es entstand Sachschaden von etwa 2000 Euro. In die daneben gelegene Gaststätte versuchten die Täter ebenfalls einzubrechen, wurden hier jedoch gestört und ließen von ihrem Vorhaben ab. Hier entstand ebenfalls Sachschaden in Höhe von 50 Euro.(ck)

Zeugen melden sich bitte bei der Polizei Gotha unter 03621/781124

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell