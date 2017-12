LPI-GTH: Ladendiebin mit Gedächtnislücke

Eisenach-Wartburgkreis (ots) - Am Samstag gegen 11:45 Uhr benötigte eine 50-jährige Eisenacherin Kosmetika. Hierzu ging sie in einen Einkaufsmarkt in Eisenach-Stregda und steckte dort den gewünschten Artikel in ihre Handtasche. Als sie den Laden verlassen wollte, wurde sie von einer aufmerksamen Verkäuferin daran gehindert. Die hinzugerufenen Polizeibeamten wollten die Identität der Dame feststellen, doch leider vergaß sie kurzzeitig ihren Namen und ihre Wohnanschrift. Als sie jedoch im Funkstreifenwagen saß, fielen ihr ihre Daten plötzlich wieder ein. Sie wurde schließlich, zwar ohne Kosmetikartikel aber dafür mit einer Anzeige, aus den polizeilichen Maßnahmen entlassen. (vt)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell