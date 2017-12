LPI-GTH: Aufgebrochener Münzautomat

Waltershausen (ots) - In der Nacht von Donnerstag zu Freitag brachen unbekannte Täter in der Lauchaerer Höhe in einer Autowaschanlage einen Münzautomaten auf und entwendeten eine kleine Menge Münzgeld. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 100 Euro.(ck)

Es werden Zeugen zum Vorfall gesucht unter Polizei Gotha 03621/781124

