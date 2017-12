LPI-GTH: Betrunken hinterm Steuer.Führerschein? Wozu?

Arnstadt,Ilm-Kreis (ots) - Polizeibeamte der PI Arnstadt-Ilmenau hatten am 23.12.2017 gegen 02:00 Uhr in Arnstadt die Absicht ,den Fahrer eines Pkw VW Golf zu kontrollieren. Sie hegten da so einen Verdacht. Und siehe da, der Verdacht erhärtete sich blitzartig, als der Golf-Fahrer anstatt anzuhalten ,kräftig Gas gab. Weder die Aufforderung "Stopp Polizei" noch das Blaulicht oder unübersichtliche Kurven und erst recht nicht irgendwelche Stoppschilder konnten den Fahrer dazu bewegen anzuhalten oder auch nur langsamer zu fahren . Er fuhr mit gefährlich hoher Geschwindigkeit und mit der eindeutigen Absicht sich der Kontrolle zu entziehen davon.. In Traßdorf konnte das Fahrzeug dann gestellt werden. Als die Fahrertür geöffnet wurde , kam den Polizeibeamten zunächst eine Wolke von Bierdunst entgegen. Diese stammte von einer Vielzahl von leeren Bierbüchsen. Voll hingegen war der äußerst uneinsichtige Fahrer des Pkw VW Golf. Das nützte ihm jedoch nichts. Da er sehr eindeutig nach Alkohol roch, wurde die Blutentnahme angewiesen. Den Alkoholtest verweigerte der Fahrer. Er ist der Polizei kein Unbekannter. Aus diesem Grund wurde nur pro Forma nach dem Führerschein gefragt. Die Behörden hatten ihm diesen schon vor längerer Zeit versagt. Die Folgen sind allgemein bekannt. (WH)

