LPI-GTH: Brand eines Lkw - ergänzende Meldung mit Zeugenaufruf

Berka/Werra - Wartburg-Kreis (ots) - Zu dem Brand an einem Lkw sucht die Kriminalpolizei in Eisenach Zeugen. Gesucht werden Passanten oder auch Verkehrsteilnehmer, die am Abend des 21.12.2017, zwischen 19.30 Uhr und 21.00 Uhr, zwischen Wünschensuhl und Heerda bzw. Oberellen unterwegs waren. Hinweise bitte an die Kripo Eisenach, Tel. 03691/2610. (kk)

Brand eines Lkw 22.12.2017, 07:41 Uhr

Berka/Werra - Wartburg-Kreis - Sachschaden in Höhe von ca. 35 Tausend Euro entstanden am Donnerstagabend bei einem Brand an einem Lkw mit Anhänger. Das Gespann stand in Wünschensuhl in der Rengersmühle. Kurz vor 21.00 Uhr wurde der Rettungsleitstelle des Wartburg-Kreises das Feuer am Lkw gemeldet. Am Brandort waren mehrere Feuerwehren der umliegenden Ortschaften eingesetzt. Nachdem das Feuer gelöscht war, konnte festgestellt werden, dass das Feuer im Bereich der Hinterachse des Lkw ausgebrochen war. Der Aufbau wurde erheblich beschädigt. Die Kriminalpolizei ermittelt zur Brandursache. (kk)

