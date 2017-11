LPI-GTH: Zwei Personen auf Zebrastreifen angefahren und geflohen - Zeugen gesucht

Gotha - Stadt (ots) - Am 13.11.2017, 16.00 Uhr, befuhr ein roter Kleinwagen die Straße Bürgeraue in Richtung Gartenstraße. Eine 34jährige Frau und ein noch unbekannter Mann querten gerade den Zebrastreifen in der Bürgeraue, Höhe Straßenbahnhaltestelle. Der Führer des Kleinwagens konnte diesen nicht rechtzeitig vor dem Zebrastreifen stoppen und stieß mit der Frau und dem Mann zusammen. Beide Personen kamen zu Fall und zumindest die Frau wurde leicht verletzt. Der Kleinwagen entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort, als beide Personen aus eigener Kraft aufgestanden waren. Hinweise zum roten Kleinwagen teilen sie bitte der Polizei in Gotha unter Telefon 03621/781124 unter der Bezugnummer 01-025260 mit. Der Mann, der auch angefahren wurde, wird gebeten, sich ebenfalls bei der Gothaer Polizei zu melden. (aha)

