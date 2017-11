LPI-GTH: VW Golf Sportsvan wieder aufgefunden

Ohrdruf - Landkreis Gotha (ots) - Der in der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag von einem Parkplatz an der Feuerwehr Ohrdruf gestohlene Pkw VW Golf Sportsvan wurde heute auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes am Marktplatz, ebenfalls in Ohrdruf, wieder aufgefunden. (aha)

