LPI-GTH: Gestohlenes Motorrad wiedergefunden

Gotha - Stadt (ots) - Der Eigentümer des in der Nacht von Montag zu Dienstag aus einer Garage in der Dreikronengasse gestohlenen Motorrades der Marke BMW fand selbiges am Mittwoch in der Dreikronengasse wieder. (aha)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell