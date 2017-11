LPI-GTH: Versuchter Einbruch in Neubau - Zeugen gesucht

Wutha - Farnroda - Wartburgkreis (ots) - In der Nacht von Mittwoch zu Donnerstag versuchten unbekannte Täter die Terrassentür eines neu gebauten Einfamilienhauses in der Schulstraße aufzubrechen. Das misslang. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Zeugenhinweise an Telefon 03961/2610 unter der Bezugnummer 09-024416. (aha)

