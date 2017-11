LPI-GTH: Notstromaggregat von Anhänger gestohlen - Zeugen gesucht

Gräfenroda - Ilmkreis (ots) - Ein Notstromaggregat im Wert von zirka 700 Euro stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht, zwischen 17.00 Uhr und 07.30 Uhr, von einem Anhänger in der Straße An der Glashütte. Hierzu hatten sie die Plane des Anhängers angehoben und das Aggregat mitgenommen. Zeugenhniweise an Telefon 03677/6010 unter der Bezugnummer 11-018475. (aha)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell