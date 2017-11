LPI-GTH: Mehrere Pkw aufgebrochen - Zeugen gesucht

Marlishausen - Ilmkreis (ots) - In der vergangenen Nacht wurden auf dem Pendlerparkplatz an der A 71 bei Marlishausen insgesamt fünf Pkw aufgebrochen. Bei einem weiteren blieb es beim Versuch. In allen Fällen drangen die unbekannten Täter gewaltsam über die Fenster der Beifahrerseite in die Fahrzeuge ein. Sie durchwühlten die Handschuhfächer auf der Suche nach Wertgegenständen. Teilweise öffneten sie auch gewaltsam die Tankdeckel der Fahrzeuge. Die Kriminalpolizei Gotha hat ihre Ermittlungen aufgenommen. Sie geht vorläufig von einem Gesamtschaden von zirka 6000 Euro aus. Da nicht alle Nutzer der betroffenen Fahrzeuge erreicht werden konnten, ist noch nicht geklärt, was gestohlen wurde. Ein Fahrzeug musste zur Eigentumssicherung abschleppt werden. Zeugenhinweise an Telefon 03677/6010 unter der Bezugnummer 11-018468. (aha)

