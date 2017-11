LPI-GTH: Gelöste Radbolzen rechtzeitig bemerkt

Eisenach - Kreisfreie Stadt (ots) - In der vergangenen Nacht löste ein noch unbekannter Täter alle Radbolzen der Vorderachse eines schwarzen Audi A 4, welcher in der Ulrich-von-Hutten-Straße abgestellt war. Der 31jährige Nutzer des Pkw bemerkte die Manipulation schon nach kurzer Fahrt und konnte sein Fahrzeug rechtzeitig stoppen. Vermutlich derselbe unbekannte Täter hatte auch den Lack an der Fahrerseite des Pkw zerkratzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1000 Euro. Zeugenhinweise an Telefon 03691/6010 unter der Bezugnummer 09-024408. (aha)

