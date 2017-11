LPI-GTH: Klein Licht am Auto - Anhaltesignal ignoriert

Gotha (ots) - In der Gartenstraße fiel Beamten am Mittwochabend ein Hyundai auf, an dem das Licht nicht eingeschaltet war. Zunächst reagierte der Fahrer nicht auf das Anhaltesignal "Stopp - Polizei", auch Martinshorn und Blaulicht wurden ignoriert. Als der 67-jährige Fahrer dann anhielt, wurde er einer Kontrolle unterzogen. Ein Atemalkoholtest ergab 0,55 Promille. Ein Bußgeldverfahren wurde eingeleitet und die Weiterfahrt unterbunden. (kk)

