LPI-GTH: Fahrten unter Drogeneinfluss

Gotha/Waltershausen (ots) - In Gotha und Waltershausen sind am Mittwochabend zwei Autofahrer unter Drogeneinfluss fahrend festgestellt worden. Gegen 22.10 Uhr wurde in Waltershausen, in der August-Bebel-Straße, ein Audi angehalten, am Steuer saß eine 29-Jährige. Ein Drogentest war positiv. Gegen 23.40 Uhr traf es in Gotha, in der Langensalzaer Straße, einen 31-jährigen Renault-Fahrer. Auch dieser Drogentest war positiv. In beiden Fällen kam es zur Blutentnahme, die Weiterfahrten wurden untersagt. (kk)

