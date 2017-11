LPI-GTH: Subaru XV Exclusive gestohlen

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots) - Zwischen dem 01.11. und 14.11.2017 wurde vom Gelände eines Autohauses in der Unterpörlitzer Straße ein gebrauchter Pkw Subaru XV Exclusive im Wert von ca. 7000 Euro gestohlen. Das Fahrzeug sollte einem Interessenten vorgeführt werden, weswegen der Diebstahl am Dienstag bemerkt wurde. Das Fahrzeug mit dem Baujahr 2011 ist stillgelegt und reparaturbedürftig. Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges bitte an die Kripo Gotha, Tel. 03621/781424. (kk)

