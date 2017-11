LPI-GTH: Mit BMW in Mauer gefahren

Tonna - Landkreis Gotha (ots) - Am Mittwoch, kurz nach Mitternacht, ist in Gräfentonna der 37-jährige Fahrer eines BMW X5 nach links von der Fahrbahn abgekommen. In Höhe des Burggrabens in der Langensalzaer Straße prallte das Fahrzeug in die Natursteinmauer, die teilweise zerstört wurde. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 12 Tausend Euro geschätzt, davon 10 Tausend am Pkw. Der Fahrer blieb unverletzt. (kk)

