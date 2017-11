LPI-GTH: 15 Fahrzeuge beschädigt

Kreisfreie Stadt Eisenach (ots) - Zwischen Freitagvormittag und Montagmorgen sind der Polizei Eisenach 15 Fälle von Fahrzeugbeschädigungen gemeldet worden. Die Fahrzeuge standen geparkt in der Fröbelstraße, alle wiesen an den Seiten Lackkratzer auf. Der entstandene Sachschaden wurde auf ca. 15 Euro Sachschaden geschätzt. Die Polizei hofft auf Zeugen, die in diesem Bereich Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise bitte an die Polizei in Eisenach, Tel. 03691/261124. (kk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621 78 1503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell