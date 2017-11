LPI-GTH: Kollision zwischen Ford Mondeo und Audi Q3 auf der B7

B 7/Drei Gleichen - Landkreis Gotha (ots) - Auf der B 7 zwischen Gamstädt und Gotha stießen am Montag, gegen 17.25 Uhr, am Abzweig Grabsleben ein Ford Mondeo und ein Audi Q3 zusammen, ein Fahrer wurde dabei leicht verletzt. Der 60-jährige Fahrer des Audi wollte aus Richtung Gamstädt kommend am Abzweig Grabsleben nach links abbiegen. Dabei missachtete er den Vorrang des entgegenkommenden Ford. Der Audi prallte mit der rechten Frontpartie gegen das Heck des Ford. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der Audi auf die Verkehrsinsel und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Am Ford riss das rechte Vorderrad ab und kam etwa 150 Meter nach dem Aufprall zum Stehen. Der 45-jährige Ford-Fahrer wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden, ca. 40 Tausend Euro. (kk)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621 78 1503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell