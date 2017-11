LPI-GTH: Radfahrer überholt abbiegenden Pkw

Ilmenau - Ilm-Kreis (ots) - In der Ilmenauer Allee aus Richtung Oberpörlitz kam es am Montagnachmittag zur Kollision eines Fahrrades mit einem Pkw. Die 42-jährige Honda-Fahrerin wollte kurz vor dem Bahnübergang nach links in die Otto-Hahn-Straße abbiegen. Sie setzte den Blinker, musste jedoch wegen Gegenverkehrs warten. Als die Autofahrerin den Abbiegevorgang einleitete, fuhr links ein 31-jähriger Radfahrer vorbei. Das Fahrrad prallte in die linke Seite des Honda, der Radfahrer kam jedoch nicht zu Fall. Der Radfahrer gab der Autofahrerin gegenüber an, er sei von der Sonne geblendet gewesen. Bei dem Unfall wurde der Radfahrer leicht verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621 78 1503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell