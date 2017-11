LPI-GTH: Pkw ausgebrannt - Kriminalpolizei ermittelt

Singen - Ilmkreis (ots) - Aus bisher ungeklärter Ursache brannte am Samstagabend in einem abgelegenen Grundstück im Bergweg ein Pkw Mercedes vollständig aus. Die Besitzer des Fahrzeugs und des Grundstücks waren selbst nicht anwesend. Ein Nachbar hatte von Zuhause aus Flammen erkannt und die Feuerwehr verständigt. Durch den Brand wurden auch ein Baum, unter dem der Pkw stand, und der angrenzende Wintergarten des Wohnhauses beschädigt. Die Kriminalpolizei Gotha ermittelt nun zur Brandursache. Zeugenhinweise an Telefon 03677/6010 unter der Bezugnummer 11-018190. (aha)

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Pressestelle

Telefon: 03621/781805

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell