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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Gemeinsamer Ermittlungserfolg: Tatverdächtige nach schwerem Raub in Gera und Gewalttat in Köln festgenommen

Gera (ots)

Die enge Zusammenarbeit mehrerer Polizeibehörden und Staatsanwaltschaften hat zur Festnahme von drei Tatverdächtigen geführt, gegen die unter anderem wegen eines schweren Raubes mit Schusswaffen in Gera ermittelt wird. Ausgangspunkt der Ermittlungen war ein Raubdelikt vom 20. Juli 2026 in Gera. Im Zuge umfangreicher kriminalpolizeilicher Ermittlungen der Kriminalpolizei Gera konnten entscheidende Erkenntnisse zu den Tatverdächtigen gewonnen werden. Die Ermittlungen führten schließlich zu einer Tätergruppierung, die im Verdacht steht, nur wenige Tage später auch für ein schweres Gewaltverbrechen in Köln verantwortlich zu sein. Nach einem versuchten Raubmord an einer 72-jährigen Frau in Köln nahmen Einsatzkräfte der Polizei Duisburg sowie Spezialeinsatzkräfte die drei Beschuldigten im Alter von 20, 28 und 32 Jahren in Duisburg fest. Gegen alle drei wurden Haftbefehle vollstreckt. Die Festnahmen stellen zugleich einen wichtigen Ermittlungserfolg für das in Thüringen geführte Verfahren dar. Der Fall unterstreicht die Bedeutung einer engen und schnellen Zusammenarbeit von Polizei und Justiz über Ländergrenzen hinweg. Durch den intensiven Informationsaustausch und die koordinierte Ermittlungsarbeit konnten die Tatverdächtigen zeitnah identifiziert und festgenommen werden. Die Ermittlungen zu den beiden Tatkomplexen dauern weiterhin an. Hier geht's zur Pressemeldung der PD Köln: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/12415/6328019

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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