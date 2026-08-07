Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Handgranate in Feldflur gefunden

Greiz (ots)

Großenstein: Ein Zeuge entdeckte am Donnerstagnachmittag (06.08.2026) an der Verbindungsstraße zwischen Baldenhain und Nauendorf eine stark korrodierte Handgranate. Nach einer ersten Überprüfung bestätigte sich der Fund. Der Bereich wurde vorsorglich abgesperrt. Spezialkräfte übernahmen die Granate und sprengten diese kontrolliert vor Ort. Für die Bevölkerung bestand zu keiner Zeit eine Gefahr. (SR)

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