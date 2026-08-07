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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Kinderwagen und Kindersitz gestohlen (0198095/2026)

Gera (ots)

Gera: Unbekannte verschafften sich zwischen Mittwochabend (05.08.2026) und Donnerstagvormittag (06.08.2026) gewaltsam Zutritt zum Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Christian-Schmidt-Straße. Dort entwendeten die Täter einen Kinderwagen sowie einen Kindersitz im Gesamtwert eines niedrigen dreistelligen Betrages. Zudem entstand ein Sachschaden an der Terrassentür in einem niedrigen dreistelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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