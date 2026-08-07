LPI-G: (LK ABG) Unter Cannabiseinfluss am Steuer (0198293/2026)

Altenburg (ots) - Altenburg: Feuerwehr und Polizei kamen am Donnerstagabend (06.08.2026) gegen 20:40 Uhr zu einer Bushaltestelle in der Stauffenbergstraße zum Einsatz. Bislang unbekannte Täter hatten dort nach bisherigen Erkenntnissen auf bislang unbekannte Weise zwei Nadelbäume in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden in einem niedrigen dreistelligen Bereich. ...

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