LPI-G: (LK ABG) Unter Cannabiseinfluss am Steuer (0198293/2026)
Altenburg (ots)
Gößnitz: Polizeibeamte kontrollierten am Donnerstagnachmittag (06.08.2026) einen 50-jährigen deutschen Pkw-Fahrer in der Walter-Rabold-Straße. Ein freiwilliger Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis. Der Mann räumte den Konsum ein. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen den 50-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (SR)
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