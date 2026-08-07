Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Graffiti an Bahnunterführung (0198586/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg: Unbekannte besprühten in den frühen Morgenstunden des Freitags (07.08.2026) Betonteile einer Bahnunterführung in der Kauerndorfer Allee mit mehreren Graffiti. Ein Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes der Deutschen Bahn bemerkte den Täter während der Tatausführung. Trotz eingeleiteter Suchmaßnahmen konnte dieser unerkannt flüchten. Der entstandene Sachschaden wird auf einen niedrigen dreistelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 zu melden. (SR)

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