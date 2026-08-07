Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Bäume in Brand gesetzt (0198469/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg: Feuerwehr und Polizei kamen am Donnerstagabend (06.08.2026) gegen 20:40 Uhr zu einer Bushaltestelle in der Stauffenbergstraße zum Einsatz. Bislang unbekannte Täter hatten dort nach bisherigen Erkenntnissen auf bislang unbekannte Weise zwei Nadelbäume in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte die Flammen schnell löschen. Es entstand ein Sachschaden in einem niedrigen dreistelligen Bereich. Glücklicherweise wurde bei dem Einsatz niemand verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung und bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 03447 / 4710. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell