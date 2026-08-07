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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Pkw erheblich beschädigt (0197666/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg: Ein bislang unbekannter Täter beschädigte am Donnerstagmorgen (06.08.2026) einen in der Geschwister-Scholl-Straße abgestellten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde das Fahrzeug mit silberner Sprühfarbe besprüht und anschließend mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt. Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer 03447 / 4710. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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