Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Körperverletzung nach Streit (0197401/2026)

Gera (ots)

Gera: Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei syrischen Staatsangehörigen kam es am Mittwochabend (05.08.2026) in der Heeresbergstraße. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich aus einer verbalen Streitigkeit eine körperliche Auseinandersetzung, bei der ein 44-Jähriger einen 28-Jährigen leicht verletzte. Zudem verletzte sich der Tatverdächtige durch eine zerbrochenen Glasflasche an der Hand. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen. (SR)

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