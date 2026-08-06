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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Pkw beschädigt (0197445/2026)

Greiz (ots)

Zeulenroda-Triebes: Unbekannte beschädigten am Mittwochabend (05.08.2026) einen in der Alleestraße abgestellten Pkw. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden die Frontscheibe sowie die Motorhaube des Fahrzeugs beschädigt. Es entstand ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder zu den bislang unbekannten Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 03661 / 6210 zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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