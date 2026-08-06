Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Ohne Fahrerlaubnis und mit über 2,8 Promille unterwegs (0197331/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg: Polizeibeamte kontrollierten am Mittwochabend (05.08.2026) gegen 19:10 Uhr einen 54-jährigen deutschen Pkw-Fahrer in der Wettinerstraße. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,83 Promille. Zudem stellte sich heraus, dass dem Mann die Fahrerlaubnis bereits entzogen worden war. Es folgten eine Blutentnahme, die Sicherstellung des Führerscheins sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen den 54-Jährigen wurden entsprechende Ermittlungsverfahren eingeleitet. (SR)

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