Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Unbekannter stellt E-Bike auf Privatgrundstück ab (0196639/2026)

Altenburg (ots)

Schmölln: Zwischen Montagabend (03.08.2026) und Dienstagmorgen (04.08.2026) verschaffte sich eine bislang unbekannte Person widerrechtlich Zutritt zu einem Grundstück im Ortsteil Altkirchen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde dort ein E-Bike in einem Schuppen abgestellt. Das Fahrrad ist derzeit nicht als gestohlen registriert und wurde in Abstimmung mit der Stadt Schmölln dem Fundbüro übergeben. Der Eigentümer kann sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 bei der Polizei melden. (SR)

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