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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Körperliche Auseinandersetzung auf Supermarktparkplatz (0197323/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg: Polizeibeamte kamen am Mittwochabend (05.08.2026) gegen 20:20 Uhr auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Kauerndorfer Allee zum Einsatz. Zeugen hatten beobachtet, wie ein 26-jähriger ukrainischer Staatsangehöriger einen bislang unbekannten Mann körperlich angegriffen haben soll. Zudem soll der Tatverdächtige gegen ein geparktes Fahrzeug getreten haben. Der Geschädigte entfernte sich jedoch noch vor Eintreffen der Polizei vom Ereignisort. Beschädigungen an dem Fahrzeug konnten im Beisein der Halterin nicht festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest bei dem Tatverdächtigen ergab einen Wert von 2,94 Promille. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung sowie versuchter Sachbeschädigung ein. Die Polizei bittet den Geschädigten oder weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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