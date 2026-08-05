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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs (0195627/2026)

Gera (ots)

Gera: Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagvormittag (04.08.2026) gegen 11:50 Uhr einen 42-jährigen deutschen E-Scooter-Fahrer in der Siemensstraße. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC sowie Amphetamin. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 42-Jährigen wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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