LPI-G: (G) Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter unterwegs (0195627/2026)
Gera (ots)
Gera: Polizeibeamte kontrollierten am Dienstagvormittag (04.08.2026) gegen 11:50 Uhr einen 42-jährigen deutschen E-Scooter-Fahrer in der Siemensstraße. Ein Drogenvortest reagierte positiv auf THC sowie Amphetamin. Es wurde eine Blutentnahme veranlasst und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den 42-Jährigen wurde ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (SR)
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