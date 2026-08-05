Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Flucht vor Polizeikontrolle endet mit schwerem Verkehrsunfall (0196306/2026)

Greiz (ots)

Linda bei Weida: Ein 17-jähriger deutscher Mopedfahrer wurde in der Nacht zu Mittwoch (05.08.2026) bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Polizeibeamte wollten den Fahrer einer Simson kontrollieren, da das Fahrzeug ohne Beleuchtung und ohne Kennzeichen unterwegs war. Der Jugendliche missachtete jedoch die Anhaltesignale und flüchtete mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Kurz darauf verlor er ohne Fremdeinwirkung die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte. Der 17-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung gebracht. Nach bisherigen Erkenntnissen war das Kleinkraftrad technisch verändert, sodass die vorhandene Fahrerlaubnis nicht ausreichte. Zudem bestand für das Fahrzeug kein Versicherungsschutz. Die Polizei hat Ermittlungen aufgenommen. (SR)

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