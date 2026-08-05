LPI-G: (LK GRZ) Betrüger erlangen Zugriff auf Online-Banking (0196074/2026)

Altenburg (ots) - Schmölln: In der Nacht zu Mittwoch (05.08.2026) entfernten Unbekannte gegen 01:05 Uhr in der Uferstraße und Wehrstraße mehrere Gullideckel aus der Fahrbahn. Ein Fahrzeugführer bemerkte die Gefahrenstelle rechtzeitig und konnte durch Bremsen sowie ein Ausweichmanöver einen Unfall verhindern. Die Gullideckel wurden wieder eingesetzt und die Gefahrenstelle beseitigt. Die Polizei hat Ermittlungen wegen ...

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