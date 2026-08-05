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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Betrüger erlangen Zugriff auf Online-Banking (0196074/2026)

Greiz (ots)

Landkreis Greiz: Eine 61-jährige Frau wurde Opfer eines Computerbetruges. Nach bisherigen Erkenntnissen erschien auf ihrem Computer eine vermeintliche Servicemeldung mit einer Telefonnummer. Nachdem die Geschädigte diese angerufen hatte, verschaffte sich ein unbekannter Täter Zugriff auf ihren Computer und anschließend auf ihr Online-Banking. Dabei entstand ein Vermögensschaden in einem mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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