LPI-G: (LK GRZ) Mit 2,35 Promille auf dem Fahrrad unterwegs (0195016/2026)

Greiz (ots) - Greiz: Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag (02./03.08.2026) gewaltsam Zutritt zum Schwimmbad in der Werdauer Straße. Im weiteren Verlauf brachen die Täter in den Imbissbereich ein und entwendeten unter anderem eine Geldkassette. Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Hinzu kommt ein Sachschaden in einem niedrigen vierstelligen Bereich. Die ...

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