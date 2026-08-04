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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Mit 2,35 Promille auf dem Fahrrad unterwegs (0195016/2026)

Greiz (ots)

Harth-Pöllnitz: Polizeibeamte kontrollierten am Montagabend (03.08.2026) gegen 20:00 Uhr einen 59-jährigen deutschen Fahrradfahrer in der Bahnhofstraße im Ortsteil Niederpöllnitz. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,35 Promille. Es folgten eine Blutentnahme sowie die Untersagung der Weiterfahrt. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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