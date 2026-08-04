Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Einbruch in Schwimmbad (0194170/2026)

Greiz (ots)

Greiz: Unbekannte verschafften sich in der Nacht von Samstag auf Sonntag (02./03.08.2026) gewaltsam Zutritt zum Schwimmbad in der Werdauer Straße. Im weiteren Verlauf brachen die Täter in den Imbissbereich ein und entwendeten unter anderem eine Geldkassette. Der Beuteschaden wird auf einen niedrigen vierstelligen Betrag geschätzt. Hinzu kommt ein Sachschaden in einem niedrigen vierstelligen Bereich. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 03661 / 6210 bei der Polizei zu melden. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell