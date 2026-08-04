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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Glasscheibe an Hauseingang beschädigt (0194078/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg: Eine 35-jährige deutsche Frau beschädigte am Montagmorgen (03.08.2026) die Glasscheibe der Hauseingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Lindenaustraße. Nach bisherigen Erkenntnissen schlug sie mit der Faust gegen die Scheibe, wodurch ein Sachschaden in einem niedrigen dreistelligen Bereich entstand. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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