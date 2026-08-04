LPI-G: (LK ABG) Glasscheibe an Hauseingang beschädigt (0194078/2026)

Altenburg (ots) - Altenburg: Am Montagvormittag (03.08.2026) kam es in der Leipziger Straße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen entwickelte sich aus einer verbalen Streitigkeit eine körperliche Auseinandersetzung, bei der ein 28-jähriger libyscher Staatsangehöriger leicht verletzt wurde. Zudem wurden ...

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