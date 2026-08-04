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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Ladendiebstahl unter erheblichem Alkoholeinfluss (0194995/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg: Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der Fabrikstraße stellten am Montagabend (03.08.2026) einen 43-jährigen deutschen Mann nach einem Ladendiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendete der Mann zwei Getränkepackungen im Gesamtwert von 1,79 Euro und passierte den Kassenbereich, ohne die Ware zu bezahlen. Ein Atemalkoholtest ergab später einen Wert von 3,17 Promille. Gegen den Mann wurden entsprechende Ermittlungen eingeleitet. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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