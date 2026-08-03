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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (G) Einbruch in Einfamilienhaus (0193192/2026)

Gera (ots)

Gera. Unbekannte verschafften sich im Zeitraum zwischen Freitagvormittag (31.07.2026) und Samstagvormittag (01.08.2026) auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Waldseestraße im Ortsteil Kleinaga. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Beschädigungen am Gebäude konnten zunächst nicht festgestellt werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Waldseestraße bemerkt haben, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8290 bei der Polizei zu melden. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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