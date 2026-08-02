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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Zu viel getankt

Altenburg (ots)

Nach Mitteilung über eine herumschreiende offensichtlich volltrunkene Person an einer Bushaltestelle in der Kauerndorfer Allee, konnte durch die eingesetzten Beamten ein 43-jähriger deutscher Mann in der Nähe des Lidl-Marktes angetroffen werden. Diesen bot sich ein unschönes Bild dar, hatte sich der Betrunkene offensichtlich bereits über sein Shirt erbrochen. Mit 4,24 Promille deutlich im gefährlichen Bereich, erfolgte die Übergabe an die Rettungskräfte und die anschließende medizinische Betreuung.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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