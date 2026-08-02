Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Sicherheitsmann bedroht und beleidigt (0193136/2026)

Altenburg (ots)

Am Samstagmittag beabsichtigte ein Mitarbeiter des Wachschutzes im Bahnhofcenter einen Mann des Hauses zu verweisen, nachdem dieser ein ungebührliches Verhalten an den Tag gelegt hatte. Mit Widerwillen verließ dieser nach einer hitzigen Debatte auch das Einkaufszentrum in Richtung der Tiefgarage, jedoch nicht ohne den Wachmann anstößig zu beleidigen und ihm letzten Endes Schläge anzudrohen. Der Täter flüchtete noch vor Eintreffen der Polizisten unerkannt. Die Polizei Altenburg hat hierzu die Ermittlungen unter Bezugsnummer 0193136/2026 aufgenommen.

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