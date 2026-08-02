Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Unbelehrbar (0192798/2026)

Altenburg-Nobitz (ots)

Wiederholt wurde bei einer Verkehrskontrolle ein betrunkener Krankenfahrstuhlfahrer am Freitagabend in der Münsaer Straße in Altenburg festgestellt. Beim 65-jährigen deutschen Fahrer der aufgrund eines nur mit Draht befestigten Fahrradanhängers angehalten wurde, stellten die Beamten schnell dessen Alkoholisierung fest. Ein anschließender Atemalkoholtest bestätigte dies und hatte im Ergebnis 2,37 Promille. Für den Mann endete die Fahrt und es folgte eine Blutentnahme im Klinikum. Dem nicht genug wurde Selbiger wiederum am Samstagabend in Nobitz in der Altenburger Straße angetroffen. Abermals führte er den Anhänger vorschriftswidrig am Krankenfahrstuhl befestigt mit und auch diesmal verlief der Alkoholtest mit 1,51 Promille zu seinen Ungunsten. Erneut erfolgte die Unterbindung der Weiterfahrt und eine Blutentnahme im Klinikum.

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