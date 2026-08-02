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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Gefährliche Bahnfahrt (0192233/2026)

Altenburg (ots)

Am Freitagmorgen alarmierte ein Zugbegleiter der Deutschen Bahn die Polizei. Laut Angaben wurde ein Passagier ohne gültigen Fahrschein kontrolliert, der sich jedoch aggressiv verhält und nicht ausweist. Die eingesetzten Beamten staunten nicht schlecht, als die S-Bahn im Bahnhof Altenburg einfuhr und eine männliche Person noch vor Stillstand von dieser absprang und die Flucht antrat. Dies Unterfangen konnte schnell, trotz heftiger Gegenwehr, gestoppt werden. Es stellte sich in den folgenden Ermittlungen heraus, dass der 26-jährige Ivorer bereits am Bahnhof Lehndorf des Zuges verwiesen wurde und dabei einen anderen Fahrgast bedrohte. Anschließend verließ der Mann den Zug und sprang aber, nachdem dieser angefahren war, wieder auf und fuhr außen am Zugabteil weiter bis nach Altenburg mit. Mutmaßlich für diese waghalsige Aktion könnte der Einfluss von Betäubungsmitteln sein, unter denen der Täter offensichtlich stand und welche bei ihm aufgefunden wurden. Gegen ihn wird nun wegen einer Vielzahl verschiedener Delikte ermittelt.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Pressestelle
Telefon: 0365 829 1503
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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