LPI-G: (LK ABG) Fahrrad aus Keller gestohlen
Altenburg (ots)
Altenburg. Unbekannte entwendeten zwischen Montagabend (28.07.2026) und Donnerstagabend (30.07.2026) ein Mountainbike aus einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses in der Straße Unterm Schloß. Das Fahrrad der Marke Scott hat einen Wert von etwa 3.000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrrades geben können, sich unter Angabe der Telefonnummer 03447 / 4710 zu melden. (SR)
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