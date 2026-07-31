Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK ABG) Garage aufgebrochen (0191442/2026)

Altenburg (ots)

Altenburg. Unbekannte brachen zwischen dem 26.07.2026 und dem 29.07.2026 eine Garage im Garagenkomplex am Buchenring auf. Ob Gegenstände entwendet wurden, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. Am Garagentor entstand ein geschätzter Sachschaden im mittleren zweistelligen Bereich. Die Polizei hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet. Dennoch liegen derzeit keine konkreten Hinweise zu tatverdächtigen Personen vor. Deshalb bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Telefonnummer 03447 / 4710 zu melden. (SR)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell