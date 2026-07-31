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Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: (LK GRZ) Brand an Scheune verursacht hohen Sachschaden (0191943/2026)

Greiz (ots)

Hundhaupten. Feuerwehr und Polizei kamen am Mittwoch (29.07.2026) gegen 17:20 Uhr in Markersdorf zum Einsatz. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet eine Holzscheune teilweise in Brand. Das Feuer konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden. Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Glücklicherweise wurden keine Personen verletzt. Die Ermittlungen zur konkreten Brandursache dauern derzeit noch an. Ein Verfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung wurde aufgenommen. (SR)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gera
Telefon: 0365 829 1503 / -1504
E-Mail: medieninfo-gera.lpig@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gera, übermittelt durch news aktuell

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